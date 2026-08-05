Chocken i Bajen: ”Herregud, är ju som semester”

De snuvades en drömmatch mot grekiska Paok.

Men värmebölja väntar ändå Hammarby i bortamötet mot polska Raków Częstochowa.

Under onsdagen landade laget i 37-gradig hetta.

– När jag hörde att det skulle vara så varmt tänkte jag ”herregud, det är ju som en semester”, säger Markus Karlsson till FotbollDirekt.

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Hammarby tappade ledning till förlust borta mot Anderlecht förra veckan och därmed dog drömmen om Europa League till hösten.

Men livlinan Conference League finns fortsatt. Under torsdagen kliver Bajen in i tredje kvalrundan borta mot Raków Częstochowa från Polen.

– Jätteviktig match. Vi börjar borta och vet att det är en bra motståndare som vi möter. Vi behöver göra en bra match men det känns skönt att veta att vi sedan kommer hem till returen och spelar på 3Arena, på konstgräs. Men först och främst är det fokus på första matchen i Polen nu, säger mittfältaren Markus Karlsson till FotbollDirekt som tackar för spelledigt från allsvenskan senaste helgen för att kunna ladda om till nästa Europamatch efter uttåget mot Anderlecht.

– Det har varit väldigt skönt. Alla är helt redo för den här matchen.

Tycker du att det är en fördel att ni börjar borta kontra hur det var i dubbelmötet mot Anderlecht?

– Fördel och fördel, jag vet inte men skulle vi göra ett bra resultat i Polen… ja då har vi en fördel att spela returen på hemmaplan. Men ah, någon stor fördel tycker jag väl inte att det är.

Landade i 37-gradig hetta

Något som Karlsson däremot ser som en nackdel är chockvärmen som väntar på polsk mark. Trots att det nu är Anderlecht som är på plats i ett stekhett Grekland för bortamöte med Paok kommer även Hammarbys bortamöte på polsk mark att spelas i högsommarvärme. När de grönvita spelarna landade på polsk mark under onsdagen möttes de av 37-gradig värme i stekande sol.

– Det är jobbigt, man får dricka mycket vatten och spela så smart man kan. Samtidigt har vi en bra och bred trupp, så det kommer nog bli bra, säger Karlsson och tillägger:

– Men när jag hörde att det skulle vara så varmt tänkte jag ”herregud, det är ju som en semester”, avslutar han leendes.