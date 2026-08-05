Gör undantag – bara för VM-profilen

Vozinha skrev nyligen på för Colo-Colo i Chile.

Landets fotbollsförbund gör samtidigt ett undantag för målvakten.

Han tillåts bära sitt beryktade smeknamn på tröjan.

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Vozinha charmade hela fotbollsvärlden under VM. Med 40-åringen mellan stolparna tog sig Kap Verde till en sextondelsfinal och man lämnade mästerskapet utan att ha förlossat en enda match efter 90 minuter.

Efter VM fick Vozinha till en drömflytt, från den portugisiska andradivisionen till den chilenska storklubben Colo-Colo.

Chiles högstaliga tillåter endast att spelare använder sig av sitt riktiga namn. Det innebär att Vozinha, som egentligen heter Josimar Jose Evora Dias, enligt ligans regelverk inte får använda sitt numera världskända smeknamn.

Men för Vozinha görs ett undantag. Colo-Colo har lyckats få förbundet att tillåta den 40-åriga målvakten att spela under namnet Vozinha, vilket betyder ”lilla mormor” på portugisiska.

– Det är namnet jag har använt hela mitt liv. På Kap Verde har det en stor betydelse och en rik historia, och nu har det det även globalt, säger Vozinha enligt BBC.

Vozinhas inledde sin fotbollskarriär 2007 och har representerat klubbar i länder som Angola, Moldavien, Slovakien och Cypern. Han är noterad frö 94 landskamper för Kap Verde.