Fanny Peterson: ”Hundra procent fokuserade”

Hammarby går in i ett nytt Champions Leauge-kval.

Nu är det en miniturnering, i Italien, som står på agendan.

– Det gäller ju så klart att vara hundra procent fokuserade, säger Fanny Peterson till FotbollDirekt.

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Hammarby ska under onsdagseftermiddagen kliva in i en ny minituerning för att kvala till Champions Leauge. Den första motståndaren blir albanska Apolonia.

– Det känns jättekul. Det är så klart speciellt. Förra veckan körde man i allsvenskan och nu är det sådana här viktiga matcher i Europa, så det är jättekul, säger Fanny Peterson till FotbollDirekt.

Under våren spelade Hammarby och Fanny Peterson Europa Cup som ledde till en historisk final. Fanny Peterson blev stor hjälte i cupen och stod för flera drömmål. Nu hoppas hon kunna bli hjälte igen.

– Det är klart man vill bli det igen. Jag fick ju känna på det förut att det var och det var ju riktigt kul. Det var nästan där saker började, säger hon och fortsätter:

– Men jag ska bara fortsätta göra det som jag har påbörjat.

”Riktigt speciellt och mäktigt”

Förra året missade ni Champions Leauge men fick ett långt äventyr i Europa Cup. Hur mycket lockar det er att ta er till finrummet?

– Jo, det lockar jättemycket. Det är verkligen målet vi har när vi kommer hit och som jag sagt innan, så tar vi alltid match för match, men det gäller ju så klart att ha ett mål, och det är ju Champions League så klart.

Hon fortsätter:

– Vi har fått känna på det Europa-äventyret och det var ju jättekul. Men Wille (tränare William Strömberg) sa det innan, att Champions League är next level, så det vill man ju så klart verkligen få vara med om.

Senast Hammarby var i CL fick man ett tufft motstånd i gruppspelet när både Barcelona och Manchester City var med i gruppen. Det minns Fanny Peterson som mäktigt.

– Det var riktigt speciellt och mäktigt så klart, som ett svenskt lag att vara med i Champions League, det är något speciellt. Jag minns att jag kollade på Hammarby-Barcelona-matchen och det var ju bara sjukt att det var i Hammarby mot Barcelona.

Det kommer åka ner en del supportar och stötta er. Vad betyder det?

– Nej, det betyder verkligen jättemycket. Vi vet ju att vi har fans som kollar men det blir ju en annan sak när man ser dem där och hör deras extra push och allt vad det är. Så det betyder jättemycket att det är några som kommer ner.