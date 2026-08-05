Klart: Kultspelare flyttar till Japan
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Jackson Irvine flyttar till andra sidan jorden.
Mittfältaren har skrivit på för japanska Cerezo Osaka.
Jackson Irvine har trots en relativt modest karriär blivit världsberömd. Australiensaren drar sig inte från att prata om ämnen som HBTQ-frågor och amerikanska politik.
Han har dessutom blivit lite av en modeikon i fotbollsvärlden.
Kultspelaren tar nu nästa steg i karriären. Japanska Cerezo Osaka meddelar att Irvine skrivit på för klubben. Han ansluter från tyska St. Pauli där han spelat i fem säsonger.
Irvine har tidigare representerat klubbar som Hibernian, Hull City och Burton Albion. Han är noterad för 86 landskamper för Australien.
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