Klart: Kultspelare flyttar till Japan

Jackson Irvine flyttar till andra sidan jorden.

Mittfältaren har skrivit på för japanska Cerezo Osaka.

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Jackson Irvine har trots en relativt modest karriär blivit världsberömd. Australiensaren drar sig inte från att prata om ämnen som HBTQ-frågor och amerikanska politik.

Han har dessutom blivit lite av en modeikon i fotbollsvärlden.

Kultspelaren tar nu nästa steg i karriären. Japanska Cerezo Osaka meddelar att Irvine skrivit på för klubben. Han ansluter från tyska St. Pauli där han spelat i fem säsonger.

Irvine har tidigare representerat klubbar som Hibernian, Hull City och Burton Albion. Han är noterad för 86 landskamper för Australien.