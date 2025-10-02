Malmö FF fortsätter Europa League-säsongen.

Efter premiärförlusten mot Ludogorets gästar MFF tjeckiska Viktoria Plzen under torsdagen.

Här är allt du behöver veta om matchen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF:s start på Europa League-spelet förra veckan blev ett fiasko. MFF förlorade premiärmatchen mot den bulgariska storklubben Ludogorets på hemmaplan (1–2), men under torsdagskvällen får den regerande svenska mästaren ett nytt försök.

Malmö reser till Tjeckien för en bortamatch mot Viktoria Plzen i ligafasens andra omgång. Därefter väntar Dinamo Zagreb, Panathinaikos från Grekland, Premier League-klubben Nottingham Forest, Porto, Crvena Zvezda och Genk för MFF.

Arena: Doosan Aréna, Plzen

Datum: 2 oktober 2025

Avsparkstid: 18:45

Streamingplattform: Disney+

Var kan jag streama matchen mellan Malmö FF och Viktoria Plzen?

Disney+ äger rättigheterna till samtliga matcher i både Europa League och Conference League. Via kanalen kan du streama alla Malmö FF:s matcher, inklusive torsdagens match mot Viktoria Plzen.

För att få åtkomst till matchen krävs det att du är prenumerant på Disney+.

Malmö FF mot Viktoria Plzen – Vad kan man förvänta sig?

Malmö FF förlorade premiärmatchen mot Ludogorets med 2–1. Kort därefter meddelade klubbens ledning att tränaren Henrik Rydström fick sparken, och laget kommer tills vidare att tränas av Anes Mravac, som tidigare har varit ansvarig för MFF:s samarbetsförening BK Olympic i division 1.

Anes Mravac. Foto: Bildbyrån

Mravac kommer att leda Malmö i torsdagens match mot Viktoria Plzen, som ingår i den andra omgången av ligafasen av Europa League. Totalt spelas åtta omgångar där lagen som slutar på plats 1-24 i tabellen går vidare till slutspel.

MFF kommer senast från en 3–2-seger mot IFK Värnamo i allsvenskan och placerar sig på fjärdeplats i tabellen med fem omgångar kvar att spela.

Malmö FF:s Europa League-trupp:

Johan Dahlin

Robin Olsen

Melker Ellborg

Joakim Persson

Johan Karlsson

Andrej Đurić

Martin Olsson

Jens Stryger

Pontus Jansson

Colin Rösler

Gabriel Busanello

Malte Frejd Pålsson

Oscar Lewicki

Otto Rosengren

Arnór Sigurdsson

Anders Christiansen

Salifou Soumah

Taha Ali

Lasse Berg Johnsen

Sead Hakšabanović, missar matchen av ”personliga skäl”

Adrian Skogmar

Hugo Bolin

Kenan Busuladzic

Emmanuel Ekong

Oliver Berg

Erik Botheim

Stefano Vecchia

Daníel Gudjohnsen



Viktoria Plzen slutade på andraplats i den tjeckiska högstaligan förra säsongen, 16 (!) poäng bakom överlägsna Slavia Prag i mästerskapsomgången. Klubben kommer senast från en ligaförlust mot Zlin och placerar sig på femteplats i den tjeckiska ligan efter tio omgångar.

Viktoria Plzens spelare. Foto: Alamy

Så spelar Malmö FF i Europa League