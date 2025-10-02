Där kan du se Malmö FF mot Viktoria Plzen i Europa League
Malmö FF fortsätter Europa League-säsongen.
Efter premiärförlusten mot Ludogorets gästar MFF tjeckiska Viktoria Plzen under torsdagen.
Här är allt du behöver veta om matchen.
Malmö FF:s start på Europa League-spelet förra veckan blev ett fiasko. MFF förlorade premiärmatchen mot den bulgariska storklubben Ludogorets på hemmaplan (1–2), men under torsdagskvällen får den regerande svenska mästaren ett nytt försök.
Malmö reser till Tjeckien för en bortamatch mot Viktoria Plzen i ligafasens andra omgång. Därefter väntar Dinamo Zagreb, Panathinaikos från Grekland, Premier League-klubben Nottingham Forest, Porto, Crvena Zvezda och Genk för MFF.
- Arena: Doosan Aréna, Plzen
- Datum: 2 oktober 2025
- Avsparkstid: 18:45
- Streamingplattform: Disney+
Var kan jag streama matchen mellan Malmö FF och Viktoria Plzen?
Disney+ äger rättigheterna till samtliga matcher i både Europa League och Conference League. Via kanalen kan du streama alla Malmö FF:s matcher, inklusive torsdagens match mot Viktoria Plzen.
För att få åtkomst till matchen krävs det att du är prenumerant på Disney+.
Malmö FF mot Viktoria Plzen – Vad kan man förvänta sig?
Malmö FF förlorade premiärmatchen mot Ludogorets med 2–1. Kort därefter meddelade klubbens ledning att tränaren Henrik Rydström fick sparken, och laget kommer tills vidare att tränas av Anes Mravac, som tidigare har varit ansvarig för MFF:s samarbetsförening BK Olympic i division 1.
Mravac kommer att leda Malmö i torsdagens match mot Viktoria Plzen, som ingår i den andra omgången av ligafasen av Europa League. Totalt spelas åtta omgångar där lagen som slutar på plats 1-24 i tabellen går vidare till slutspel.
MFF kommer senast från en 3–2-seger mot IFK Värnamo i allsvenskan och placerar sig på fjärdeplats i tabellen med fem omgångar kvar att spela.
Malmö FF:s Europa League-trupp:
- Johan Dahlin
- Robin Olsen
- Melker Ellborg
- Joakim Persson
- Johan Karlsson
- Andrej Đurić
- Martin Olsson
- Jens Stryger
- Pontus Jansson
- Colin Rösler
- Gabriel Busanello
- Malte Frejd Pålsson
- Oscar Lewicki
- Otto Rosengren
- Arnór Sigurdsson
- Anders Christiansen
- Salifou Soumah
- Taha Ali
- Lasse Berg Johnsen
- Sead Hakšabanović, missar matchen av ”personliga skäl”
- Adrian Skogmar
- Hugo Bolin
- Kenan Busuladzic
- Emmanuel Ekong
- Oliver Berg
- Erik Botheim
- Stefano Vecchia
- Daníel Gudjohnsen
Viktoria Plzen slutade på andraplats i den tjeckiska högstaligan förra säsongen, 16 (!) poäng bakom överlägsna Slavia Prag i mästerskapsomgången. Klubben kommer senast från en ligaförlust mot Zlin och placerar sig på femteplats i den tjeckiska ligan efter tio omgångar.
Så spelar Malmö FF i Europa League
- Viktoria Plzeň – Malmö FF, 2 oktober
- Malmö FF – Dinamo Zagreb, 23 oktober
- Malmö FF – Panathinaikos, 6 november
- Nottingham Forest – Malmö FF, 27 november
- FC Porto – Malmö FF, 11 december
- Malmö FF – Crvena Zvezda, 22 januari
- KRC Genk – Malmö FF, 29 januari
