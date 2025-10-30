Dinamo Zagreb straffas efter mötet med Malmö FF

Efter 1–1-matchen mot Malmö FF straffas Dinamo Zagreb av Uefa.

Klubben får böter på 40 000 euro och ett villkorligt bortafölje-förbud.

Foto: Bildbyrån

Uefa har beslutat att Dinamo Zagreb ska straffas efter bortamatchen mot Malmö FF i Europa League. Den kroatiska klubben får böta och riskerar dessutom ett framtida bortafölje-förbud.

Matchen på Eleda Stadion slutade 1–1, men efter slutsignalen har disciplinära åtgärder följt. Enligt Uefas besked får Dinamo betala 40 000 euro – motsvarande cirka 436 000 kronor – i böter.

Straffet kommer efter att klubbens supportrar kastat föremål, använt pyroteknik och visat upp ett opassande budskap under matchen.

Utöver böterna får Dinamo ett villkorligt förbud att sälja biljetter till nästa bortamatch i en Uefa-turnering, med en prövotid på två år.