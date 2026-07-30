Hammarby utslagna – efter försvarstabbe

Hammarby tog en tidig ledning i Bryssel.

Men efter en svag andra halvlek kunde Anderlecht vända och vinna.

Nu väntar Conference League för Bajen.

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Efter ett sen kvittering av Frank Adjei kunde Hammarby räkna hem 1–1 mot Anderlecht i det första mötet.

Hammarby fick en smakstart på returen i Bryssel. Efter drygt två minuter avslutade Victor Lind i stolpen. Returen gick till Paulos Abraham som kunde placera in 1–0.

Resultatet stod sig till paus. Den andra halvleken skulle dock inte hinna gå speciellt länge innan kvitteringen kom. Hemmalagets anfallare Danylo Sikan fick ett läge i straffområdet och kunde nicka in 1–1.

Ju längre den andra halvleken fortlöpte desto mer av initiativet tog Anderlecht. Med tio minuter kvar tog hemmalaget ledningen efter att Mihajlo Cvetkovic styrde in en retur från Warner Hahn.

När klockan började rulla upp mot 90 minuter gjorde hemmalaget det avgörande 3–1-målet. Warner Hahn slog en för dålig boll till Ibrahima Fofana som Tristan Degreef kunde snappa upp och placera in i mål.

Resultatet innebär att Hammarby kommer ta steget ner till Conference League. Där väntar polska Raków Częstochowa för Bajen.

Lagens startelvor

Anderlecht

Colin Coosemans – Ali Maamar, Giulian Biancone, Léo Petrot, Ludwig Augustinsson – Lukas Ambros, Marco Kana, Enric Llansana – Joshua-Williame Nga Kana, Danylo Sikan, Jayden Onia Seke.

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Viktor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Tesfaldet Tekie, Markus Karlsson – Montader Madjed, Oscar Johansson Schellhas, Victor Lind – Paulos Abraham