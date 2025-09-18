Bergvall till FD: ”Är otrolig, finns inga ord…”

Lucas Bergvall gör stor succé i Tottenham.

Storebror Theo Bergvall i Djurgården gläds stort över det.

– Han är otrolig, det finns inga ord för att förklara, säger högerbacken till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

I fjol berättade Theo Bergvall för FD att han satt nervös vid varje Tottenham-match för att följa sin två år yngre lillebror Lucas Bergvall i den engelska storklubben dit han flyttade förra sommaren.

Nu behöver Theo inte vara nervös längre. Lucas Bergvall har inte bara tagit en ordinarie tröja utan också blivit en viktig spelare på Spurs mittfält.

I helgen svarade han för ett mål och en assist i 3-0-viktorian i Londonderbyt borta mot West Ham och i tisdags låg Bergvall bakom matchens enda mål i Champions League-premiären hemma mot spanska Villarreal. I dessa två matcher har 19-åringen dessutom utsetts till matchens lirare.

Djurgårdens högerback Theo Bergvall bara ler när sin lillebror kommer på tal.

– Jag är inte lika nervös längre. Han är helt otrolig, det finns inga ord för att förklara honom. Samtidigt vet jag vad han är kapabel till, så jag är heller inte överraskad. Men klart det är jättekul, säger 21-årige Theo Bergvall till FotbollDirekt.

Något som blev en snackis i senaste landslagssamlingen var att Lucas Bergvall fick noll minuter av förbundskapten Jon Dahl Tomasson. Theo Bergvall har inte mycket att säga.

– Jag tycker att Lucas visat på planen. Jag låter det vara så.

”Behövde hitta tillbaka till glädjen – utan förtroendet från tränarna är det omöjligt”

I fjol hade Theo Bergvall det motigt i Djurgården och medan Lucas Bergvall lämnade för Tottenham tvingades Theo gå på lån till moderklubben Brommapojkarna för att få speltid.

Nu har högerbacken gjort succé på högerbacken i blårandigt och frågan är hur han själv ser på att komma med i landslaget framöver?

– Klart att det är en dröm, det är det väl för alla. Men jag skulle säga att jag har ganska långt kvar till att komma med där.

Du har det?

– Ja, jag behöver göra mer. Jag behöver spela bättre på en individuell nivå och fortsätta utvecklas, sedan kan jag nog komma med.

Är det en dröm att få spela i landslaget ihop med sin lillebror?

– Ja, vi har ju spelat tillsammans hela livet känns det som så det hade ju varit det ultimata slutet.

Med tanke på att du lånades ut till BP i fjol, känns det surrealistiskt att jag nu bollar upp dig i en landslagsdiskussion?

– Ja… eller alltså där och då behövde jag gå till BP för att hitta tillbaka till glädjen i fotbollen. Jag är otroligt tacksam gör det och utan förtroendet från tränarna är det omöjligt.