Gudmundsson om livlinan: ”Lite skämmigt”

Om tio dagar spelar Sverige den avgörande play off-matchen mot Ukraina. Vinner man den har man chansen att spela om en plats i VM i en direkt avgörande final.

Att Sverige överhuvudtaget har en chans på VM-fotboll får Blågult tacka Nations League för. Landslaget vann sin grupp i C-divisionen förra våren och fick därmed en livlina om det ordinarie kvalspelet skulle misslyckas. Vilket det gjorde, ordentligt.

Landslagets vänsterback Gabriel Gudmundsson är inte helt nöjd med att man har behövt förlita sig på en bakväg för att ta sig till VM

– Såklart att den livlinan vi fick känns lite skämmig ändå på något sätt med tanke på det landslag som vi har. Men alla är väl väldigt glada över den här livlinan. Man har inte många VM i sin karriär.

– Man börjar bli lite äldre nu, även fast man inte är supergammal. Så det här VM:t spelar väldigt stor roll för min del och för alla andra. Samhället hemma i Sverige med, såklart, säger Gudmundsson till Fotbollskanalen.

Den 18 mars tar Graham Potter ut truppen till play off-mötet mot Ukraina. Gabriel Gudmundsson, med 21 landskamper i bagaget, förväntas vara en del av det manskapet.