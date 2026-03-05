Janne Andersson berättar: Hade cancer under VM-resan 2018

Under Sveriges VM-succé 2018 kämpade dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson i det tysta mot prostatacancer.

Det berättar han nu i SVT:s talkshow Carina Bergfeldt.

– Resultatet från ultraljudsundersökningen fick jag samma dag som vi samlades, säger han i programmet.

Janne Andersson ledde Sverige till kvartsfinal i fotbolls-VM 2018 efter att ha slagit ut Italien i playoff. Samtidigt pågick en helt annan kamp vid sidan av fotbollen.

I talkshowen Carina Bergfeldt på SVT berättar den tidigare förbundskaptenen att han under samma period diagnostiserades med prostatacancer.



– I början på året (2018) när vi var ute på januariturnén så var jag och landslagsläkaren Anders Wallentin ute och gick en av våra många morgonpromenader, och jag fick stanna och kissa ett par gånger. Då sa han att: Det där vi kolla upp på något sätt, säger Andersson och fortsätter:

Beskedet kom samma dag som landslaget samlades inför VM.

– Resultatet från ultraljudsundersökningen fick jag samma dag som vi samlades med spelare och ledare inför VM. Och det var att jag hade prostatacancer, säger Andersson i programmet.

Han berättar också om operationen för att ta bort cancern.

– När man rullas in på britsen och det är lampor och maskiner och människor runt omkring en… Då är man inte kaxig.

Janne Andersson ledde Sverige mellan 2016 och 2023. Han var tidigare verksam i Halmstads BK, Örgryte och IFK Norrköping.