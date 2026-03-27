Spelarna hyllar Grahm Potter: ”Har varit helt fantastisk”

Graham Potter är en stor förbättring från Jon Dahl Tomasson.

Det är landslagsspelarna själva eniga om.

– Det är helt annorlunda, säger Jesper Karlström till Aftonbladet.

De svenska landslagsspelarna vittnar om en helt annan tillvaro under Graham Potter än den under Jon Dahl Tomasson. Det är intre bara resultaten som har blivit bättre, även stämningen i laget har fått sig ett uppsving.

– Potter har skapat en miljö som vi spelare njuter av, både på och utanför plan. Vi jobbar hårt tillsammans och han har verkligen skapat en miljö där vi försvarar tillsammans och vi attackerar tillsammans. Han ger oss frihet och han ger oss den här balansen som vi behöver. Han har varit helt fantastisk, söver Anthony Elanga till Aftonbladet.

Gabriel Gudmundsson ser också Graham Potter som en uppgradering från den tidigare ledningen.

– Det är samma spelare men Potter kommer in med en annan energi och ett annat sätt att vara ledare på som vi har tagit till oss. Han har ändrat till en ”femma” (fembackslinje) och vi utnyttjar det på bästa sättet och servar våra bästa spelare där framme. Det blev fullträff överallt i dag, säger vänsterbacken.

Jesper Karlström har blivit det givna mittfältsankaret för Blågult. Han föredrar att ha den rollen i Potters lagbygge.

– Det är helt annorlunda. Det var ju mer man-man under Jons tid så det är stor skillnad, menar han.

På tisdag tar Sverige emot Polen på hemmaplan. Vinnaren belönas med en plats i sommarens VM.






















