Efter kritiken – tillåter vattenflaskor

FIFA tvärvänder.

Nu tillåts vattenflaskor på arenor.

Men det är strikta regler king medtag av egna falskor.

Foto: Alamy

FIFA tvärvänder och ångrar sig.

Från början var det okej att ta med vattenflaskor på max en liter in på arenor under VM. Sedan vände FIFA och förbjöd alla typer av flaskor.

Nu har förbundet svängt igen. Under natten till lördag meddelar Fifa i ett inlägg på sociala medier att de önskar att ”förtydliga villkoren för vattenflaskorna”. En mjuk, fabriksförseglad engångsvattenflaska av plast på max 590 milliliter får tas in på VM-arenorna, meddelar Fifa.

Fifa delger att reglerna gäller i USA och Kanada men nämner inget om Mexico. Så vad reglerna blir i för supportarna vid Sveriges premiär återstår att se.

Beskedet om att förbjuda vattenflaskor väckte stor kritik, med tanke på värmen samt att priserna på vatten i arenan var dyra.