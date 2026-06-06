Tjeckien i VM 2026 – Allt du behöver veta

Tjeckien i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Tjeckien återvänder till den globala scenen efter 20 års frånvaro. VM 2026 i Nordamerika blir nationens första framträdande sedan 2006. Förväntningarna kretsar kring en pragmatisk och defensivt inriktad fotboll. Den taktiska identiteten bygger på en extremt disciplinerad struktur och en farlig effektivitet på fasta situationer.

Patrik Schick bär det offensiva ansvaret i en trupp med tydliga begränsningar men hög arbetskapacitet. Kapaciteten i turneringen är svårbedömd, men avancemang från gruppspelet ses som ett realistiskt mål. Denna upplaga av Tjeckien handlar om att maximera resurserna mot spelskickligare motståndare.

Snabbfakta

Förbundskapten Miroslav Koubek Smeknamn Nároďák / Repre FIFA-ranking 41 Bästa resultat Tvåa (1934, 1962 som Tjeckoslovakien) Antal framträdanden 1 (som självständig nation)

Tjeckien i tidigare VM

Senaste framträdandet kom 2006, där Tjeckien blev utslagna redan i gruppspelet. Den turneringen präglades av oförmåga att bryta ner låga försvar. Stjärnor som Pavel Nedvěd kunde inte hindra en tidig hemgång. Historiskt sett bär nationen på arvet från det framgångsrika tjeckoslovakiska landslaget.

Dagens upplaga saknar den typen av offensiv briljans. Istället påminner dagens pragmatiska struktur om hur skandinaviska nationer, likt Sverige under Janne Andersson, ofta bygger sina framgångar. Förväntningarna nu är betydligt lägre än under guldåldern på 90-talet.

År Placering S V O F GM IM 1986 Kvalificerade ej – – – – – – 1990 Kvartsfinal 5 3 0 2 10 5 1994 Kvalificerade ej – – – – – – 1998 Kvalificerade ej – – – – – – 2002 Kvalificerade ej – – – – – – 2006 Gruppspel 3 1 0 2 3 4 2010 Kvalificerade ej – – – – – – 2014 Kvalificerade ej – – – – – – 2018 Kvalificerade ej – – – – – – 2022 Kvalificerade ej – – – – – –

Tjeckiens väg till VM 2026

Kvalspelet var en period av taktisk ombyggnad och ojämn prestationsnivå. Tjeckien slutade tvåa i sin kvalgrupp bakom Kroatien, vilket säkrade en playoff-plats. Målproduktionen stannade på 18 mål, men hela tio av dessa kom mot slagpåsen Gibraltar. Mot mer kvalificerat motstånd syntes tydliga offensiva brister.

Truppens utveckling har präglats av en övergångsperiod där äldre spelare fasats ut. Försvarsspelet stabiliserades dock avsevärt under hösten 2025. Avancemanget säkrades slutligen via två dramatiska straffläggningar mot Irland och Danmark i mars 2026.

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Tjeckiens förbundskapten: Miroslav Koubek

Miroslav Koubek tog över rodret sent under 2025 för att rädda kvalspelet. Vid 74 års ålder blir han den äldsta förbundskaptenen i turneringens historia. Hans tränarfilosofi bygger på pragmatism, defensiv soliditet och extremt tydliga roller. Detta skiljer sig från tidigare förbundskaptener som ofta försökt implementera en mer possession-baserad fotboll.

Ledarskapsstilen är auktoritär men tydlig, vilket snabbt skapade trygghet i truppen. Hans metodik drar tankarna till hur Lars Lagerbäck historiskt strukturerade det svenska landslaget. Koubek anlände med minimal tid för förberedelser men lyckades omedelbart implementera en cynisk och svårslagen spelmodell.

Så spelar Tjeckien: Taktisk analys

Grunduppställningen utgår konsekvent från en disciplinerad 4-2-3-1-formation. Tjeckien spelar med en relativt låg försvarslinje och prioriterar att stänga centrala ytor framför hög press. Detta låga block gör dem svåra att bryta ner, likt hur Danmark ofta strukturerat sitt försvarsspel i internationella mästerskap. Bollinnehavet mot starkare nationer ligger ofta under 45 procent.

Speluppbyggnaden är rak och riskminimerande, där långa bollar mot en central targetspelare är ett stående inslag. Fasta situationer utgör nationens absolut främsta offensiva vapen. I kvalspelet ledde Tjeckien statistiken i Europa med åtta mål från döda bollar. Omställningsspelet förlitar sig tungt på snabba djupledslöpningar från yttermittfältarna.

Förväntad startelva

Tjeckien: Hornicek, Chaloupek, Hranac, Krejci, Zeleny, Soucek, Darida, Coufal, Provod, Sulc, Schick.

Denna uppställning prioriterar defensiv stabilitet och fysisk närvaro centralt i banan. Tomáš Souček fungerar som navet på mittfältet och skyddar backlinjen. Offensiven är i stor utsträckning beroende av att Patrik Schick vinner sina dueller och agerar uppspelspunkt.

Nyckelspelaren: Patrik Schick

Patrik Schick är den obestridda offensiva stjärnan i detta system. Anfallaren från Bayer Leverkusen nådde nyligen milstolpen 100 ligamål i Europas fem bästa ligor. Hans internationella facit står på 25 mål på 52 landskamper. Taktiskt är han ovärderlig som targetspelare och ett konstant hot i luftrummet.

Utan honom tappar Tjeckien sin naturliga uppspelspunkt och blir betydligt lättare att pressa högt. Hans spelstil och betydelse för landslaget påminner starkt om den roll Zlatan Ibrahimović hade i Sverige under 2010-talet. Är han skadad försvinner nationens absolut farligaste vapen på offensiva fasta situationer.

Framtidslöftet: Pavel Šulc

Pavel Šulc representerar den nya generationen i en annars åldersstigen trupp. Mittfältaren har tagit stora kliv i sin utveckling och nyligen etablerat sig i franska Lyon. Med fem mål på 20 landskamper har han redan bevisat sin kvalitet på internationell nivå.

Hans dynamik och förmåga att transportera boll bryter mönstret i lagets annars ganska statiska anfallsspel. Utan hans kreativitet blir offensiven extremt förutsägbar och lättläst för motståndarna. Hans genombrott liknar hur unga skandinaviska talanger, exempelvis Hugo Larsson i Sverige, snabbt kan förändra dynamiken i ett landslag.

Tjeckiens trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Matěj Kovář PSV Målvakt Lukáš Horníček Braga Målvakt Jindřich Staněk Slavia Prague Målvakt Försvarare Štěpán Chaloupek Slavia Prague Försvarare Tomáš Holeš Slavia Prague Försvarare David Zima Slavia Prague Försvarare Robin Hranáč TSG Hoffenheim Försvarare Vladimír Coufal TSG Hoffenheim Försvarare David Douděra Slavia Prague Försvarare Ladislav Krejčí Wolverhampton Wanderers Försvarare David Jurásek Slavia Prague Försvarare Jaroslav Zelený Sparta Prague Försvarare Mittfältare Vladimír Darida Hradec Králové Mittfältare Lukáš Červ Viktoria Plzeň Mittfältare Lukáš Provod Slavia Prague Mittfältare Pavel Šulc Lyon Mittfältare Michal Sadílek Slavia Prague Mittfältare Denis Višinský Viktoria Plzeň Mittfältare Tomáš Souček West Ham United Mittfältare Hugo Sochůrek Sparta Prague Mittfältare Alexandr Sojka Viktoria Plzeň Mittfältare Anfallare Patrik Schick Bayer Leverkusen Anfallare Adam Hložek TSG Hoffenheim Anfallare Jan Kuchta Sparta Prague Anfallare Mojmír Chytil Slavia Prague Anfallare Tomáš Chorý Slavia Prague Anfallare

Tjeckien: Allt du behöver veta

Truppens djup är en av de största utmaningarna inför sommarens turnering. Startelvan håller god europeisk klass, men kvaliteten sjunker drastiskt på bänken. Den taktiska styrkan ligger i defensiv stabilitet och en cynisk inställning till matchplanen. Svagheten är den uppenbara bristen på kreativitet mot etablerade låga försvar.

I en grupp bestående av Mexiko, Sydafrika och Sydkorea finns goda möjligheter till avancemang. Jämfört med turneringsfavoriter som Frankrike eller Brasilien saknar Tjeckien dock spetskompetens för att dominera bollinnehavet. Under kvalet överpresterade nationen sin förväntade målskörd (xG) markant mot sämre motstånd.

Den defensiva stabiliteten sattes sällan på prov mot högkvalitativt motstånd. Bristen på nylig turneringsvana på denna nivå kan bli en avgörande faktor i täta matcher. Modellen bygger på att hålla nollan intakt och utnyttja ett fåtal fasta situationer. Om motståndarna tar ledningen tidigt har Tjeckien historiskt haft oerhört svårt att vända matchbilder.

Tjeckiens spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Tjeckien

Prediktiva modeller ger en intressant inblick i nationens chanser i turneringen. Siffrorna speglar en förväntan om att Tjeckien överlever gruppspelet men får det svårt därefter. Detta korrelerar väl med lagets nuvarande FIFA-ranking och truppens totala marknadsvärde. Jämfört med historiska turneringar på 90-talet är sannolikheten för en djup framgång betydligt lägre. Modellerna värderar defensiv struktur högt i gruppspelsfasen, men straffar bristen på offensiv spets i utslagsmatcherna.

Turneringsfas Sannolikhet Vinnare 0.1% Final 0.5% Semifinal 1.9% Kvartsfinal 8.7% Åttondelsfinal 31.5% Sextondelsfinal 72.8%

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 23.4% Avancemang 72.8% Utslagna 27.2%

Summering

Mästerskapets tak för Tjeckien ser ut att vara en åttondelsfinal. Den största osäkerheten ligger i hur den åldersstigande försvarslinjen hanterar snabba omställningar från skickligare motståndare. Kampanjen kommer att definieras av premiärmatchen mot Sydkorea, där tre poäng nästan är ett måste. Framöver måste nationen börja fasa in fler unga spelare för att kunna konkurrera kontinuerligt på denna nivå.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.