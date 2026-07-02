20 år senare – återvänder som 42 (!) åring

Målvakten Remko Pasveer har en lång karriär bakom sig.

Nu fortsätter den i Twente över nästa säsong.

Det meddelar klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Ålder är bara en siffra som man brukar säga. Det stämmer i högsta grad på Remko Pasveer.

Den nederländska målvakten är trots sina 42 år fyllda fortfarande aktiv på planen. Så sent som säsongen 2024/25 stod veteranen 24 ligamatcher för storklubben Ajax.

Efter ett korttidskontrakt med Heracles i fjol, där det blev 15 matcher från start i Eredivise, stod Pasveer utan ett avtal. Nu meddelar toppklubben Twente att man värvat 42-åringen.

I Twente kommer inte bara Pasveer att ingå i spelartruppen. Han kommer även få en ”mentorsroll för klubbens lovande målvaktstalanger”, samt en möjlighet att ”påbörja övergången till livet efter den aktiva spelarkarriären”.

Det här blir keeperns andra sejour i Twente, efter att tidigare ha representerat klubben mellan 2004 och 2006.

Pasveer fanns även med i den nederländska VM-truppen 2022, då han agerade reservmålvakt under hela turneringen. Totalt blev det två matcher för landslaget.

🔴🧤 𝐑𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐏𝐚𝐬𝐯𝐞𝐞𝐫 𝐛𝐫𝐞𝐢𝐝𝐭 𝐤𝐞𝐞𝐩𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐢𝐣 𝐅𝐂 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞 Remko Pasveer maakt komend seizoen deel uit van de eerste selectie. Tevens krijgt Pasveer een mentorrol voor talentvolle keepers en biedt FC Twente hem de gelegenheid om een start… pic.twitter.com/DOL4igmDv1 — FC Twente (@fctwente) July 2, 2026







