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Foto: Bildbyrån

20 år senare – återvänder som 42 (!) åring

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Jakob Bergelv
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Målvakten Remko Pasveer har en lång karriär bakom sig.
Nu fortsätter den i Twente över nästa säsong.
Det meddelar klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Ålder är bara en siffra som man brukar säga. Det stämmer i högsta grad på Remko Pasveer.

Den nederländska målvakten är trots sina 42 år fyllda fortfarande aktiv på planen. Så sent som säsongen 2024/25 stod veteranen 24 ligamatcher för storklubben Ajax.

Efter ett korttidskontrakt med Heracles i fjol, där det blev 15 matcher från start i Eredivise, stod Pasveer utan ett avtal. Nu meddelar toppklubben Twente att man värvat 42-åringen.

I Twente kommer inte bara Pasveer att ingå i spelartruppen. Han kommer även få en ”mentorsroll för klubbens lovande målvaktstalanger”, samt en möjlighet att ”påbörja övergången till livet efter den aktiva spelarkarriären”.

Det här blir keeperns andra sejour i Twente, efter att tidigare ha representerat klubben mellan 2004 och 2006.

Pasveer fanns även med i den nederländska VM-truppen 2022, då han agerade reservmålvakt under hela turneringen. Totalt blev det två matcher för landslaget.




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