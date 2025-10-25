Milan räddade poäng mot Pisa.

Efter matchen var tränaren Max Allegri bekväm med Milanoklubbens resultat.

– Vi är nöjda med oavgjort, säger han enligt La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Under fredagen tog Milan emot Pisa i Serie A. Inför matchen låg Milan på 16 poäng och hade chansen att ta tre starka poäng i toppen av tabellen.

Matchen mot Pisa blev dock inte planenlig för Allegris gäng. Efter ett snabbt 1–0-mål av Rafael Leão lyckades till slut Pisa vända matchen i den 86:e minuten.

Det var i den 93:e (!) minuten som Milans inbytte försvarare Zachary Athekame lyckades kvittera och matchen slutade 2–2. Ett resultat Allegri var nöjd med.

– Vi är nöjda med oavgjort, men vi gjorde ett misstag när vi väl tog ledningen, säger Milan-tränaren enligt La Gazzetta dello Sport och fortsätter:

– Vi borde ha avgjort matchen med ett andra mål. Efter 1-0-ledningen kunde vi ha gjort 2-0 med mer lugn. I stället var vi för långa, anfallarna för långt ifrån, och det fanns för många luckor i mitten. Vi gick framåt för att vinna bollen, inte på en gång, utan genom att sträcka ut oss.

Milan-tränaren hoppas kunna lära från missräkningen mot Pisa och ta det vidare.

– Det handlar om utveckling, om att förstå spelets moment, och det behövde vi göra ikväll. Vi behövde vara snabbare och mer fokuserade. Pisa utnyttjade våra svagheter väl. Men trots resultaten gick inte allt bra: det är därför jag säger att vi måste fortsätta jobba.

Milan ligger etta i Serie A med en match mer spelad än Inter, Napoli, Roma som alla har två poäng färre.







