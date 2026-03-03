Avstängde stjärnan tränar med amatörklubb

Mychajlo Mudryk, 25, är avstängd för dopning.

Numera tränar den ukrainske stjärnan med Uxbridge FC – i den engelska sjundedivisionen.

Det rapporterar ESPN.

Foto: Bildbyrån

Chelseas Mychajlo Mudryk blev tillfälligt avstängd efter att ha testat positivt för dopning i december 2024.

Nu rapporterar ESPN att ukrainaren har hittat ett sätt att hålla igång utanför proffsfotbollen.

Mudryk uppges träna med Uxbridge FC, en klubb som huserar i den engelska sjundedivisionen. Spelaren har publicerat ett inlägg på sociala medier där han tränar på lagets hemmaarena.

– Han är självklart fotbollsspelare, och när han kommer spelar han fotboll, så jag antar att det är hans lyckligaste tid när han gör det, säger Uxbridges ordförande Mark Bantock till ESPN.

Mudryk har fortfarande inte blivit fälld men kan riskera upp till fyra års avstängning. 25-åringen har dessutom körförbud i England.