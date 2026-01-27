Barcelona-talang klar för PSG – presidenten rasar

18-åriga Dro Fernandez nobbar ett nytt kontrakt med Barcelona.

Istället skriver han på för PSG.

– En otrevlig situation, säger Barca-presidenten Joan Laporta.

Jakob Bergelv.

Enligt spanska medier landar övergångssumman på 8,2 miljoner euro, motsvarande 87 miljoner svenska koronor. Transfersumman överstiger Dro Fernandez utköpsklausul med 2,2 miljoner euros. Kontraktet med den franska jätten sträcker sig till 2030.

Barcelonas president Joan Laporta är besviken över 18-åringens beslut att lämna den katalanska klubben och utrycker ett missnöje med hur det gick till.

– Det har varit en otrevlig situation. Det kom som en överraskning för vi var överens om en annan lösning. Överraskande nog meddelande hans representanter att han inte ämnade att fullfölja den överenskommelsen, säger Laporta till Catalunya Radio enligt BBC.

Dro Fernandez skrev på för Barcelonas ökända akademi La Masia 2022. Han debuterade för A-laget i september i fjol och har sedan dess spelat fem matcher, varav en i Champions League mot grekiska Olympiacos.

”Efter fyra oförglömliga säsonger har jag behövt ta mitt livs svåraste beslut: att säga farväl till klubben som varit mitt hem de senaste åren”, skriver Fernandez på Instagram.