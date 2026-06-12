Fifa-presidentens hån mot Italien: ”Kanske utökar till 64 lag”

Italien har missat sitt tredje raka VM.

Nu hånar Fifa-presidenten Gianni Infantino ”Gli Azzurri”.

– Italien kanske kvalificerar sig med 64 lag, säger han enligt brasilianska CazéTV.

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Efter strafförlusten mot Bosnien och Hercegovina stod det klart att Italien, som blivit världsmästare fyra gånger, missade sitt tredje raka VM.

Detta trots att Fifa har valt att utöka turneringen till 48 lag.

För detta har många riktat komiska salvor mot det europeiska landet. Det gäller även Fifa-presidenten Gianni Infantino som nu hånar Italien efter att ha fått en fråga om de överväger att utöka turneringen med ännu fler lag.

– Först måste vi se hur den här första världscupen med 48 lag utvecklas . Det är uppenbart att varje kvalificering är en stor händelse. Vi övervägde till och med 64 lag. Det skulle bli ökat deltagande och större globalt engagemang, sade han enligt brasilianska CazéTV och fortsatte:

– Italien kanske kvalificerar sig med 64 lag… Vi kan till och med gå upp till 208 för att se om de klarar det. Fansen kommer att älska det.

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