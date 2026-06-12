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Foto: Bildbyrån

Beskedet: Gudmundsson tillbaka i lagträning med Sverige

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Tor Sundberg
Webbredaktör
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Han har missat de två senaste träningarna till följd av sjukdom.
Nu är Gabriel Gudmundsson tillbaka i träning för Sverige inför VM.
– I dag är alla med och tränar, säger presschef Petra Thorén enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

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I onsdags kom beskedet. Gabriel Gudmundsson, 27, hade åkt på en sjukdom och stod därför över träningen.

Det gjorde han även i går samtidigt som presschefen Petra Thorén meddelade att han hade isolerats från resten av truppen.

I dag, fredag, med tre dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien är Leeds-backen åter med i den svenska träningen.

– I dag är alla med och tränar, även Gabriel Gudmundsson. Han är på plats och ska köra passet i dag, säger Thorén enligt Sportbladet.

På frågan om han kommer att träna för fullt lyder svaret:

– Det är tanken, sen vet man aldrig, förklarar hon.

Sveriges match mot Tunisien har avspark klockan 04.00, svensk tid, under måndagen.

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