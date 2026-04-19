Bayern München tyska mästare – för 35:e gången

Det återstår fyra matcher av Bundesliga-säsongen 2025/26.

Däremot har en vinnare korats – för 35:e gången i klubbens historia.

Det handlar om Bayern München som säkrade ligatiteln hemma mot Stuttgart.

Då Borussia Dortmund förlorade lördagens match mot Hoffenheim var förutsättningarna inför söndagens match mellan Bayern München och Stuttgart solklara.

Den tyska gigantklubben behövde endast ta en poäng mot ligafyran för att säkra ligatiteln hemma på Allianz Arena.

Trots att bortalaget tog ledningen efter 21 minuter skulle Vincent Kompanys lag klara av uppgiften med enkelhet. Raphaël Guerreiro kvitterade matchen tio minuter efter Stuttgarts ledningsmål, Nicolas Jackson tog ledningen två minuter senare och Alphonso Davies utökade den ytterligare fyra minuter senare.

I den andra akten gjorde inbytte Harry Kane sitt 33:e Bundesliga-mål på 28 matcher och såg till att ro titeln i hamn för München-klubben. Detta trots att Stuttgart reducerade med ett par minuter kvar.

Ligatiteln är inte heller den första för Bayern München. Faktum är att man nu har vunnit 13 av de 14 senaste säsongerna av Bundesliga. Totalt sett är man nu uppe i 35 (!) ligatitlar.