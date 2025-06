Bekräftat: Kylian Mbappé missar matchen mot Pachuca

Han missade klubblags-VM:s första match mot Al-Hilal på grund av magsjuka.

Nu bekräftar Real Madrid att Kylian Mbappé tvingas stå över matchen mot mexikanska Pachuca.



Det var under torsdagen som Real Madrid bekräftade att superstjärnan Kylian Mbappé hade förts till sjukhus med akut magsjuka. Detta kort efter att han missat den inledande matchen i klubblags-VM mot saudiska Al-Hilal. Samma dag meddelade dock den spanska klubben att 26-åringen hade lämnat sjukhuset och återvänt till Real Madrids träningsläger.

Tidigare under lördagen rapporterade franska RMC Sport att även söndagens match mot mexikanska Pachuca såg ut att ligga i farozonen för fransmannen. Enligt sajten vill inte den nya tränaren Xabi Alonso ta några risker och därför vila stjärnan även i den andra gruppspelsomgången.

Nu bekräftar Real Madrid att så blir fallet – då stjärnan saknas ur den matchtrupp som ska ta sig an mexikanarna imorgon.

