Bella Andersson med debut – när Real Madrid kryssade

Bella Andersson gjorde sin första tävlingsmatch för Real Madrid under gårdagen.

Mittbacken spelade hela matchen mot CD Tenerife.

Matchen slutade 0–0 – efter att Real Madrid bland annat missat straff.

Foto: Alamy

Hammarby sålde Bella Andersson till Real Madrid under sommarfönstret, men i den spanskan storklubben har debuten fått vänta.

Igår var det dock äntligen dags, svenskan fick chansen från start mot CD Tenerife och hon spelade hela matchen.

Matchen slutade 0–0, detta trots att bortalaget tilldelades en straff i början av den andra halvleken. Sara Däbritz tog hand om den, men nyförvärvet från Lyon brände straffen.

Övrigt att notera gällande våra Real-svenskor var att Filippa Angeldahl startade och spelade hela matchen, medan Hanna Bennison blev kvar på bänken.