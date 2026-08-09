Benjamin Nygren målskytt när Celtic krossade Kilmarnock
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Benjamin Nygren slog till.
Han blev målskytt när Celtic vann med 5–1 mot Kilmarnock.
Benjamin Nygren var en viktig del av Celtic-laget som tog hem den skotska ligatiteln förra säsongen.
Den svenske anfallaren har fått en flygande start även på den nya säsongen. Förra helgen gjorde han mål direkt i premiären och under söndagen hittade han nätet på nytt.
I den andra omgången av Premiership ställdes Celtic mot Kilmarnock på bortaplan. Tidigt i den andra halvleken utnyttjade Nygren en slarvig passning från hemmalagets målvakt och placerade in 4–0.
Svensken hade dessförinnan hunnit bidra med en assist i den första halvleken.
Celtic vann till slut med hela 5–1. Danske nyförvärvet Kasper Høgh, som anslöt från FK Bodø/Glimt, stod för ett hattrick.
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