Benjamin Nygren målskytt när Celtic krossade Kilmarnock

Benjamin Nygren slog till.

Han blev målskytt när Celtic vann med 5–1 mot Kilmarnock.

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Benjamin Nygren var en viktig del av Celtic-laget som tog hem den skotska ligatiteln förra säsongen.

Den svenske anfallaren har fått en flygande start även på den nya säsongen. Förra helgen gjorde han mål direkt i premiären och under söndagen hittade han nätet på nytt.

I den andra omgången av Premiership ställdes Celtic mot Kilmarnock på bortaplan. Tidigt i den andra halvleken utnyttjade Nygren en slarvig passning från hemmalagets målvakt och placerade in 4–0.

Svensken hade dessförinnan hunnit bidra med en assist i den första halvleken.

Celtic vann till slut med hela 5–1. Danske nyförvärvet Kasper Høgh, som anslöt från FK Bodø/Glimt, stod för ett hattrick.