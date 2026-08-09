Elliot Stroud klar för Premier League

Mjällby säljer Elliot Stroud till Hull City.

Den svenska klubben får 39 miljoner kronor, enligt uppgifter.

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VM-spelaren Elliot Stroud är klar för Hull City, det meddelar Mjällby under söndagen. Han hade kontrakt året ut men nu meddelar svenska mästarna att man säljer Stroud.

– Från första dagen Elliot kom till Mjällby har han varit ett föredöme för alla unga spelare som vill nå toppen. Han har drivit sin egen utveckling på ett fantastiskt sätt genom att träna, leva och andas fotboll. Han kommer att vara enormt saknad, både på och utanför planen med sitt otroligt ödmjuka sätt. Samtidigt önskar vi honom all lycka i hans nya utmaning i drömligan. Vi kommer naturligtvis att följa honom i Hull. Tack för allt, Släggan!, säger sportchef Hans Larsson via Mjällbys uttalade.

”De bästa åren i mitt liv”

Hans egna ord ord om att lämna Mjällby.

– Jag skulle vilja börja med att tacka alla i och runt Mjällby AIF. Dessa tre och ett halvt åren har varit de bästa åren i mitt liv, både på och utanför planen. De personer som jag har träffat i och runt klubben kommer jag aldrig att glömma, och jag har fått vänner för livet. Den resa som vi har gjort tillsammans är otrolig. De minnen som jag har skapat här kommer jag att bära med mig resten av livet. Jag kommer verkligen att sakna att komma till Strandvallen varje dag. Det har varit en otrolig ära att få vara med om allt detta, och jag kommer för alltid att vara evigt tacksam. Jag kommer att bära med mig Mjällby i mitt hjärta för alltid,

Hull meddelar att Stroud har skrivit på ett treårskontrakt med Premier League-nykomlingen. Enligt Talksport landar övergångssumman på tre miljoner pund, motsvarande omkring 39 miljoner kronor, vilket tillfaller Mjällby.

– Jag är otroligt glad och väldigt taggad på att komma igång här. När jag först fick höra om intresset var det det enda jag ville göra, säger Stroud till Hulls hemsida.

