Kritiken: ”Bajen bättre i allt – vi är chanslösa”

STOCKHOLM. BK Häcken blev en munsbit för Hammarby under söndagen.

Efteråt känner sig gästernas tränare Jens Gustafsson maktlös.

– Hammarby är bättre än oss i allt, vi är chanslösa i dag, säger han på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

De som trodde att Hammarby skulle komma lite splittrade i skallarna inför Conference League-kvalreturen mot Raków Częstochowa trodde fel.

BK Häcken var fullständigt utspelade inför närmare 23 000 åskådare på 3Arena och Hammarbys 3-0 var i underkant.

– Vi är i stort sett chanslösa. Vi kommer inte upp i nivån som vi har varit i och den nivån kanske är en tyngd på våra axlar. Vi behöver fokusera och hitta en tro igen för att vi ska bra igen, hitta ett spelsätt som hjälper oss ännu bättre, säger Häckens tränare Jens Gustafsson efteråt där laget bara tagit fem poäng på sex matcher efter VM-uppehållet.

– Det är väldigt enkelt att summera den här matchen. Hammarby är bättre än oss i allt. Vi får bara acceptera förlusten, lägger Gustafsson till.

Kaptenen ut i paus: ”Helt orkeslös”

Till råga på allt tvingades Gustafsson plocka ut sin lagkapten och stjärna Mikkel Rygaard redan i paus.

– Han var helt orkeslös. Han har varit sjuk i veckan, så det var av den anledningen.

Ryggard själv var på sin tränares linje att det var en tung eftermiddag för BK Häcken.

– Ingenting funkade i dag, säger dansken i den mixade zonen.