Vukojevic stor hjälte när Degerfors vann mot Malmö
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Degerfors leder borta mot Malmö FF.
Dijan Vujokevic blev Degerfors hjälte när man skrällde och vann.
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Malmö FF tar emot Degerfors hemma på Eleda Stadion i Allsvenskans sextonde omgång. Då fick hemmalaget en rejäl kalldusch, när Dijan Vukojevic gav Degerfors ledningen redan i den 18:e minuten.
Anfallaren slog till från egen planhalva efter att ha noterat att Robin Olsen i MFF-målet var långt ute. Ett riktigt drömmål, från ungefär 60 meter.
Men nästan direkt i den andra halvleken skulle Malmö hitta nät. Sommarförvärvet Diego Garica slog till igen – efter att ha avgjort bortamötet med Brommapojkarna för en vecka sedan.
Med ungefär 20 minuter kvar av matchen slog Vujojevic till igen. På passning från Samba Diatara hittade han in bakom Robin Olsen för andra gången i matchen. Degerfors leder med 2–1.
Degerfors kunde fullbord sin skräll och vann mot Malmö FF med 2–1 under söndagseftermiddagen. Tre viktiga poäng togs hem till ”Bruket” i bottenstriden.
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Startelvor
Malmö FF: Olsen, Stryger Larsen, Djuric, Pålsson, Lundbergh, Busuladzic, Rosengren, Skogmar, Haksabanovic, Botheim, Höög
Degerfors: Igonen, Ohlsson, Faqa, Skuseth, Diatara, Netabay, Karlsson, Dzabic, Taranis, Barsoum, Vukojevic
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