Bernhardsson med assist – när Holstein Kiel föll
Holstein Kiel ställdes mot Preussen Münster under fredagen.
Då vann de sistnämnda med 2–1.
Svensken Alexander Bernhardsson spelade fram till Kiels enda mål.
Holstein Kiel gästade Preussen Münster under fredagen. I Holstein Kiel spelar svenskarna Alexander Bernhardsson och Carl Johansson.
Det var just Bernhardsson som spelade fram till matchens första mål i matchminut 18. Svensken assisterade anfallaren Adrián Kaprálik som satte 1–0-målet till Kiel.
Matchen slutade i förlust för svenskarna efter att Preussen Münster vänt till 2–1.
Bernhardsson står noterad för ett mål och sex assist den här säsongen i 2. Bundesliga.
