Bernhardsson med assist – när Holstein Kiel föll

Holstein Kiel ställdes mot Preussen Münster under fredagen.

Då vann de sistnämnda med 2–1.

Svensken Alexander Bernhardsson spelade fram till Kiels enda mål.

Foto: Alamy

Holstein Kiel gästade Preussen Münster under fredagen. I Holstein Kiel spelar svenskarna Alexander Bernhardsson och Carl Johansson.

Det var just Bernhardsson som spelade fram till matchens första mål i matchminut 18. Svensken assisterade anfallaren Adrián Kaprálik som satte 1–0-målet till Kiel.

Matchen slutade i förlust för svenskarna efter att Preussen Münster vänt till 2–1.

Bernhardsson står noterad för ett mål och sex assist den här säsongen i 2. Bundesliga.

