Beskedet: Afrikanska mästerskapen för damer skjuts upp

Afrikanska mästerskapen i damfotboll skulle ha startat i Marocko i mars.

Nu skjuts turneringen upp till sommaren, meddelar det afrikanska fotbollsförbundet Caf.

Foto: Bildbyrån



De afrikanska mästerskapen på damsidan, Wafcon, var planerade att spelas i Marocko i mars 2026. Men under torsdagen meddelade det afrikanska fotbollsförbundet Caf att turneringen flyttas fram.

I stället kommer mästerskapet avgöras mellan den 25 juli och 16 augusti.

Beslutet har fattats efter diskussioner mellan Caf, Fifa och andra parter. Enligt förbundet beror flytten på ”oförutsedda omständigheter”, utan att några närmare detaljer anges.

Caf betonar samtidigt att förberedelserna inför turneringen pågår och att mästerskapet väntas genomföras som planerat.

Totalt har 13 upplagor av de afrikanska mästerskapen för damer spelats.