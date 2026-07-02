Beskedet: Cazorla lägger skorna på hyllan

Santi Cazorla, 41, lägger skorna på hyllan.

Det meddelar hans klubb Real Oviedo under torsdagen.

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Real Oviedo meddelar att klubbikonen Santi Cazorla slutar. Han lägger fotbollskorna på hyllan.

Han spelade i Real Oviedo som ung och återvände till klubben under sommaren 2023. Han var en stor del till att klubben tog sig upp till La Liga under en kort period.

Cazorla har även gjort 330 matcher med Villarreal och 180 framträdanden med Arsenal.

Han står även noterad för 85 A-landskamper med Spanien.