Beskedet: Fenerbahce-tränaren inlagd på sjukhus

Fenerbahce meddelar en tråkig nyhet.

Detta då deras tränare, Domenico Tedesco, har tvingats läggas in på sjukhus.

Detta till följd av en infektion.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av december som det stod klart att Domenico Tedesco, 40, tog över den turkiska klubben Fenerbahce efter José Mourinho.

Ett halvår senare har han drabbats av en infektion som nu har lett till att han lagts in på sjukhus.

Det meddelar den turkiska klubben på sin hemsida där de skriver att:

”Vår tränare Domenico Tedescos behandlingsprocess pågår fortfarande på grund av den allvarliga infektion han har drabbats av”.

”Därför kommer vår tränare inte att kunna leda vårt lag i dagens match i Ziraat Turkish Cup, grupp C, omgång 4 mot Gaziantep FK”.

Tedesco missade även Fenerbahces senaste match, mot Antalyaspor i söndags, på grund av sin sjukdom. Däremot hoppas klubben att tysk-italienaren är tillbaka till helgens match.

”Det är planerat att vår tränare Domenico Tedesco kommer att leda vårt lag i matchen mot Samsunspor som vi spelar i helgen”.



