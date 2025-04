Beskedet: Maignan utskriven från sjukhuset

Mike Maignan råkade ut för en riktigt otäck smäll under fredagen.

Nu kommer Milan med ett lugnande besked.

Målvakten är utskriven från sjukhuset och relativt välbehållen, rapporterar Milan enligt nyhetsbyrån Reuters.

Under fredagskvällen drabbade Serie A:s elfte och nionde bästa lag samman i en viktig match i mittenstriden när Udinese tog emot AC Milan hemma på Stadio Friuli.



Tidigt i den andra halvleken kolliderade Milans målvakt Mike Maignan och Santiago Giménez i en riktigt otäck situation. Milan-målvakten såg ut att tappa medvetandet och låg liggandes på gräsmattan, medan det medicinska teamet rusade in på planen för att behandla fransmannen.



– Han ser helt utslagen ut, sade Christopher Kviborg i TV4-sändningen.



Maignan lämnade planen på bår och sågs lyfta händerna över huvudet. Han ersattes av Marco Sportiello.



Den franska burväktaren spenderade natten på sjukhus men har nu skrivits ut. Han sägs även vara relativt välbehållen, rapporterar Milan enligt nyhetsbyrån Reuters.



Om Maignan kommer att kunna spela nästa veckas match mot Atalanta på söndagen återstår att se.



Matchen mellan Udinese och Milan vanns av bortalaget, med hela 4-0.