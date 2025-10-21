Bologna-tränaren inlagd på sjukhus

Vincenzo Italiano har tvingats läggas in på sjukhus.

Detta på grund av att han har drabbats av lunginflammation.

Foto: Bildbyrån

Bologna-tränaren Vincenzo Italiano ser inte ut att träna sitt lag under torsdagens Europa League-match mot FCSB eller söndagens Serie A-match mot Fiorentina.

Detta då han har lagts in på sjukhus, till följd av en lunginflammation, och väntas skrivas ut om fem dagar.

”Hans tillstånd förbättras sakteligen och uppdateringar följer de kommande dagarna”, skriver Bologna i ett uttalande.

I den italienska klubben spelar svenske Emil Holm sedan sommaren 2024.