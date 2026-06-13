Schröder efter segern: ”Jag var riktigt trött”

BK Häcken bröt Hammarbys segersvit.

Då berättade matchhjälten Felicia Schröder om den tuffa seriefinalen.

– Vi hade flera lägen som vi hade kunnat sätta, men det räckte med ett mål i dag. De hade ju också lägen, säger Schröder till Fotbollskanalen.

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Hammarby tog emot BK Häcken för att spela en seriefinal i damallsvenskan på Kanalplan.

Då blev superstjärnan Felicia Schröder matchhjälte efter att ha gjort matchens enda mål efter dryga halvtimmen.

– Vi hade flera lägen som vi hade kunnat sätta, men det räckte med ett mål i dag. De hade ju också lägen, säger Schröder till Fotbollskanalen.

När domare Tess Olofsson blåste av matchen sågs flera spelare ligga ner på planen och pusta ut. Nu ger Schröder ett lugnande besked att det bara handlade om trötthet.

– Jag hade inte ont, jag var väldigt trött bara. Du såg ju sista skottet, det gick inte ens fram. Jag var riktigt trött. Det var skitvarmt och brände sönder fötterna, säger målskytten Schröder.

Lagkapten Anna Anvegård, som missade cupfinalen på grund av skada, var stolt över lagets instas.

– Otroligt skönt. Det är en jättetuff bortamatch. Första halvlek är bra och andra halvlek är en riktig kämpainsats. Jag är jättestolt, säger Anvegård till Fotbollskanalen.

Segern gör att BK Häcken går upp i delad serieledning med Hammarby.