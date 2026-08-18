Cirkelslutningen – Vieira tar över Senegal
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Patrick Vieira är en av Frankrikes största mittfältare i modern tid, men han är född i Senegal.
Därför är det nu en cirkelslutning som sker när 50-åringen tar över den västafrikanska nationens A-landslag.
107 landskamper. Världsmästare 1998 och Europamästare 2000. Dessutom kapten i det Arsenal som vann Premier League 2003/2004 utan en enda förlust på hela ligaäsongen.
Patrick Vieira är en fransk legendar som efter avslutade spelarkarriären 2011 satsat på en tränarkarriär i klubbar som Nice, Strasbourg, New York City, Crystal Palace och Genoa.
Men nu står det klart att han tar över Senegals landslag, nationen som i sommarens VM-slutspel åkte ur sextondelsrundan mot Belgien efter stor dramatik i förlängningen.
Vieira är själv född i Senegals huvudstad Dakar men flyttade till Frankrike med sin familj som åttaåring.
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