Cirkelslutningen – Vieira tar över Senegal

Patrick Vieira är en av Frankrikes största mittfältare i modern tid, men han är född i Senegal.

Därför är det nu en cirkelslutning som sker när 50-åringen tar över den västafrikanska nationens A-landslag.

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107 landskamper. Världsmästare 1998 och Europamästare 2000. Dessutom kapten i det Arsenal som vann Premier League 2003/2004 utan en enda förlust på hela ligaäsongen.

Patrick Vieira är en fransk legendar som efter avslutade spelarkarriären 2011 satsat på en tränarkarriär i klubbar som Nice, Strasbourg, New York City, Crystal Palace och Genoa.

Men nu står det klart att han tar över Senegals landslag, nationen som i sommarens VM-slutspel åkte ur sextondelsrundan mot Belgien efter stor dramatik i förlängningen.

Vieira är själv född i Senegals huvudstad Dakar men flyttade till Frankrike med sin familj som åttaåring.