City bekräftar: Rodri har opererat sig

Rodri, 30, har nu genomgått en operation.

Det kan hans klubb, Manchester City, bekräfta.

”Har nu gjort ett ingrepp för att åtgärda problemet”, skriver klubben.

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Rodri och Spanien vann VM.

Både under och efter VM har det ryktats om att Rodri skulle behöva genomgå en operation på grund av smärta i ryggen.

Nu har hans klubblag, Manchester City, bekräftat att operationen har ägt rum.

”Mittfältaren har känt obehag under en längre tid men har nu gjort ett ingrepp för att åtgärda problemet. Han kommer att påbörja en kortare rehabiliteringsperiod”, skriver klubben.

”Alla i klubben önskar honom ett snabbt tillfrisknande”.

Enligt brittiska medier ser 30-åringen ut att missa säsongsinledningen. Prognosen är dock att han ska vara tillbaka i spel innan september är över.

Frågan är dock om han blir kvar i City. Uppgifter om att han är nära Real Madrid har rapporterats.