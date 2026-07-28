Krossade Galatasaray – tyngre för förre AIK-stjärnan

John Yeboah har sedan VM varit ryktenas man, men tillbaka från världsmästerskapet slog John Yeboah till med matchens första mål i Venezias 3-0-överkörning mot ett namnstarkt Galatasaray.

Tyngre för förre AIK-stjärnan Lamine Fanne som blev kvar på Serie A-nykomlingens bänk i 90 minuter.

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När Venezia föregående säsong tog sig upp från Serie B var John Yeboah den stora stjärnan.

Ecuadorianen med nummer 10 på ryggen var en av få ljusglimtar i det Ecuador som blev en av VM:s största besvikelser med uttåg redan i sextondelsfinalen – detta efter att laget kommit tvåa i sydamerikanska kvalet före länder som Colombia, Brasilien och Uruguay.

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Sedan VM har Yeboah ryktats bort från Venezia, men i träningsmatchen mot Galatasaray i går var det han som öppnade målskyttet i andra halvlek efter att ha bytts in i paus.

Serie A-nykomlingen vann överraskande med 3-0 mot turkiska jätten som ställde upp med ett namnstarkt lag med stjärnor som Victor Osimhen, İlkay Gündoğan och Lucas Torreira i elvan.

Venezias prestigeförvärv från Valencia, Thierry Correia, startade som vänster wingback medan tidigare AIK-stjärnan Lamine Fanne blev kvar på bänken matchen igenom, detta trots att italienarna gjorde hela tolv byten.

Fanne lämnade AIK efter en explosionsartad höst 2024 för engelska Luton, men skrev i vintras på för Venezia varpå han per omgående lånades ut till Pescara under vårsäsongen.

I AIK blev det 20 matcher för den spansk-senegalesiske mittfältaren.