Officiellt: Djurgården värvar Stefánsdóttir

Djurgården stärker upp offensiven.

Isländskan Freyja Stefánsdóttir är klar för Stockholmsklubben.

Foto: Skrämdump Instagram/Bildbyrån

Djurgården är i kris och ligger näst sist i damallsvenskan. Under sommaren har klubben värvat in flera spelare som ska kunna hjälpa klubben ur krisen.

Nu presenterar man en ny anfallare. 18-åriga Freyja Stefánsdóttir är klar för klubben. Hon kommer senast från Vikingur Reykjavik och har skrivit ett kontrakt över sommaren 2030.

– Det känns väldigt spännande att komma till Djurgården. Ett av de stora lagen i Sverige och en stor möjlighet för mig som spelare. Det är hög nivå på laget och ledarna och jag gillar sättet som DIF spelar på som jag tror kommer att passa min spelstil väldigt bra. Sedan finns det många unga spelare i laget som får stort förtroende, vilket också är viktigt, säger Freyja via klubbens uttalande och forstätter:

– Jag vill spela mycket och vinna matcher med Djurgården, så jag hoppas att jag får mycket förtroende. Då kommer jag att fortsätta utvecklas som spelare, det här blir ju en ny miljö för mig och det ska bli en spännande utmaning att få spela i Damallsvenskan. Så jag är taggad och redo för att komma igång.

Sportchef Jean Balawo är nöjd över att säkra upp F19-landslagsspelaren:

– Vi hade henne på radarn sett till hennes insatser i den isländska ligan men sedan åkte jag ner till Bosnien för att se henne på plats under F19 EM. En stor och stark anfallare med fysisk närvaro som är intenisiv och duktig i presspelet. Hon har en stark karaktär och klassisk isländsk mentalitet när det gäller att ge allt under match, så Freyja kommer att tillföra ytterligare en dimension i vårt anfallsspel. Vi har saknat en forward med hennes egenskaper och bu har vi fått in två stycken under det här fönstret. Så det här gör att vi står väl rustade inför hösten, säger han.