Courtois kliver in som delägare i Le Mans

Real Madrids stjärnmålvakt Thibaut Courtois blir delägare i franska Le Mans.

I ägargruppen finns även tennisikonen Novak Djokovic.

Foto: Bildbyrån



Thibaut Courtois är inte längre bara förstamålvakt i Real Madrid. Nu är han också klubbägare. Enligt franska uppgifter har belgaren köpt in sig som minoritetsägare i Le Mans.

I ett pressmeddelande bekräftar den franska klubben att Courtois ingår i en ny ägargrupp där även Novak Djokovic finns med. Le Mans skriver att målvakten bidrar med erfarenhet och expertis på högsta nivå, både sportsligt och medialt.

Le Mans ligger för närvarande femma i Ligue 2.