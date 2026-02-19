Courtois kliver in som delägare i Le Mans
Real Madrids stjärnmålvakt Thibaut Courtois blir delägare i franska Le Mans.
I ägargruppen finns även tennisikonen Novak Djokovic.
Thibaut Courtois är inte längre bara förstamålvakt i Real Madrid. Nu är han också klubbägare. Enligt franska uppgifter har belgaren köpt in sig som minoritetsägare i Le Mans.
I ett pressmeddelande bekräftar den franska klubben att Courtois ingår i en ny ägargrupp där även Novak Djokovic finns med. Le Mans skriver att målvakten bidrar med erfarenhet och expertis på högsta nivå, både sportsligt och medialt.
Le Mans ligger för närvarande femma i Ligue 2.
