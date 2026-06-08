Läkaren om Eriksen: ”Han är med sin familj och på gott humör”

Christian Eriksen vårdas fortfarande på sjukhus efter kollapsen i träningslandskampen mot Ukraina.

Enligt Danmarks landslagsläkare mår mittfältaren efter omständigheterna bra.

– Jag pratade med honom på morgonen, han mår bra, säger Boesen.

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Christian Eriksen är kvar på sjukhus efter den otäcka händelsen under Danmarks träningsmatch mot Ukraina, där han föll ihop på planen och förlorade medvetandet en kort stund.

Under måndagsförmiddagen gav landslagsläkaren Morten Boesen en lugnande uppdatering om den danske stjärnan.

– Jag pratade med honom på morgonen, han mår bra, säger Boesen och fortsätter:

– Han är tillsammans med sin familj och är på gott humör. Förhoppningen är att han ska kunna skrivas ut från sjukhuset inom kort.

Matchen avbröts efter händelsen och återupptogs aldrig. Händelsen väckte stora reaktioner runt om i fotbollsvärlden och inte minst hos de spelare som befann sig på planen när Eriksen föll ihop.



Martin Boesen skriver i samma uppdatering att förbundet tar hand om spelare och ledare och att de har regelbunden kontakt med dem.

34-åringen kollapsade även under EM 2021 mot Finland och har sedan dess en hjärtstartare inopererad.