Uppgifter: Hammarby nära att värva senegalesisk mittfältstalang

Hammarby ser ut att fortsätta sin satsning på unga afrikanska spelare.

Enligt uppgifter är klubben nära att göra klart med den senegalesiske mittfältaren Alwaly Baba Camara.

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Hammarby uppges vara nära en värvning av Alwaly Baba Camara från senegalesiska Espérance Sportive du Grand Yoff.

Enligt Africa Foot är parterna överens om en övergång och om inget oförutsett inträffar väntas 18-åringen presenteras av Stockholmsklubben inom kort.

Camara är en central mittfältare som redan har representerat Senegal på ungdomslandslagsnivå. Han deltog även i U17-VM 2025.