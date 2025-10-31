Därför lämnade Thelin MFF: ”Ville inte bli en gnällig gubbe”

Isaac Kiese Thelin lämnade Malmö FF under sommaren.

Nu berättar han varför.

– Jag ville avsluta det innan jag blev något jag inte ville vara, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Första gången Isaac Kiese Thelin skrev på för Malmö FF var 2014. Då tillbringade han ett halvår i klubben innan karriären fortsatte i Frankrike och Bordeaux.

Inför säsongen 2020 vände anfallaren hem till de Himmelsblå på lån från Anderlecht och gjorde då nästan ett år i klubben. Sedan 2022 hade Isaac Kiese Thelins Malmö som hemvist och 33-åringen noterades för 196 matcher med klubben innan han lämnade under sommaren.

Därefter har anfallaren bytt Sverige mot Japan där han spelar för Urawa Red Diamonds, tillsammans med Samuel Gustafson. Nu berättar 33-åringen om beslutet att lämna Malmö FF.

– Jag ville inte bli en gammal, gnällig gubbe som ska vara där och gnälla. Jag vill kunna ge allt på träningen och ge positiv energi till hela laget och om man inte spelar så mycket så blir det svårare och svårare att hålla det uppe. Jag ville avsluta det innan jag blev något jag inte ville vara, säger han till Expressen och betonar att det inte var något lätt beslut.

– Det blev känslosamt och det är klart, vi saknar Malmö jättemycket. Men allt har sitt slut så vi försöker komma ihåg alla fina minnen och vara glada för dem.

Vidare berättar han att flytten till Japan inte fanns på bordet när han valde att lämna de Himmelsblå.

– Många kanske tror att jag hade något klart men så var det inte. Däremot hade jag förstås snackat med min agent Miro Jaganjac som sa att vi garanterat skulle kunna hitta något eftersom jag gjort det så pass bra. Jag har jobbat väldigt länge med min agent och har fullt förtroende för honom och han hade helt rätt, avslutar anfallaren.









