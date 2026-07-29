Derby County förlorade efter Widell Zetterströms byte

Han var tillbaka efter VM och höll nollan i första halvlek mot Valencia.

Men när Jacob Widell Zetterström byttes ut i paus kom baklängesmålen för Derby County som förlorade med 2-1.

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”VM-stjärnorna var tillbaka”.

Nu skrivs det kring Derby County och dess träningsmatch mot Valencia i går.

VM-stjärnorna syftas till Jacob Widell Zetterström och norrmannen Sondre Langås.

Medan försvararen Langås byttes in med halvtimmen kvar hemma mot Valencia startade Widell Zetterström i målet.

Det var först efter att den svenska målvakten byttes ut i paus som spanjorernas mål kom.

Två mål från nederländaren Arnaut Danjuma första kvarten i andra halvlek blev avgörande för Valencia inför stängda dörrar på St George’s Park som vann träningsmatchen med 2-1.

Widell Zetterström inledde VM som tvåa bakom Kristoffer Nordfeldt men efter Nederländernas överkörning i andra gruppspelsomgången (5-1) valde Graham Potter att starta med ”JWZ” i efterföljande match mot Japan och så även i sextondelsfinalen mot Frankrike där VM-äventyret tog slut.