Derby County förlorade efter Widell Zetterströms byte
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Han var tillbaka efter VM och höll nollan i första halvlek mot Valencia.
Men när Jacob Widell Zetterström byttes ut i paus kom baklängesmålen för Derby County som förlorade med 2-1.
”VM-stjärnorna var tillbaka”.
Nu skrivs det kring Derby County och dess träningsmatch mot Valencia i går.
VM-stjärnorna syftas till Jacob Widell Zetterström och norrmannen Sondre Langås.
Medan försvararen Langås byttes in med halvtimmen kvar hemma mot Valencia startade Widell Zetterström i målet.
Det var först efter att den svenska målvakten byttes ut i paus som spanjorernas mål kom.
Två mål från nederländaren Arnaut Danjuma första kvarten i andra halvlek blev avgörande för Valencia inför stängda dörrar på St George’s Park som vann träningsmatchen med 2-1.
Widell Zetterström inledde VM som tvåa bakom Kristoffer Nordfeldt men efter Nederländernas överkörning i andra gruppspelsomgången (5-1) valde Graham Potter att starta med ”JWZ” i efterföljande match mot Japan och så även i sextondelsfinalen mot Frankrike där VM-äventyret tog slut.
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