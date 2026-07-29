Klart: Kim Hellberg värvar förre Bajen-tränarens son

Sebastian Berhalter, 25, är klar för Kim Hellbergs Middlesbrough.

Han har skrivit på ett fyraårskontrakt.

– Jag har följt klubben noga de senaste två åren och har på sätt och vis förälskat mig i den, säger han via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellbergs Middlesbrough förstärker truppen inför den kommande säsongen. Klubben meddelar att den amerikanske mittfältaren Sebastian Berhalter. har skrivit på ett fyraårskontrakt.

Berhalter ansluter från MLS-klubben Vancouver Whitecaps och ser fram emot nästa steg i karriären.

– Det känns fantastiskt att vara här. Jag har följt klubben noga de senaste två åren och har på sätt och vis förälskat mig i den – särskilt under det senaste året, med tanke på hur laget spelar och kämpar, säger han till klubben.

Sebastian Berhalter är son till Gregg Berhalter, som var huvudtränare i Hammarby mellan 2011 och 2013.

25-åringen står noterad för 18 A-landskamper med USA. Under sommarens VM gjorde han dessutom mål för sitt landslag.