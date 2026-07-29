Klart: Kim Hellberg värvar förre Bajen-tränarens son
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Sebastian Berhalter, 25, är klar för Kim Hellbergs Middlesbrough.
Han har skrivit på ett fyraårskontrakt.
– Jag har följt klubben noga de senaste två åren och har på sätt och vis förälskat mig i den, säger han via klubbens uttalande.
Kim Hellbergs Middlesbrough förstärker truppen inför den kommande säsongen. Klubben meddelar att den amerikanske mittfältaren Sebastian Berhalter. har skrivit på ett fyraårskontrakt.
Berhalter ansluter från MLS-klubben Vancouver Whitecaps och ser fram emot nästa steg i karriären.
– Det känns fantastiskt att vara här. Jag har följt klubben noga de senaste två åren och har på sätt och vis förälskat mig i den – särskilt under det senaste året, med tanke på hur laget spelar och kämpar, säger han till klubben.
Sebastian Berhalter är son till Gregg Berhalter, som var huvudtränare i Hammarby mellan 2011 och 2013.
25-åringen står noterad för 18 A-landskamper med USA. Under sommarens VM gjorde han dessutom mål för sitt landslag.
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