Efter avslöjandet – Uefa överväger VM-bojkott

Gianni Infantino planerar att sälja ut VM.

Nu överväger flera europeiska nationer att bojkotta turneringen, enligt Sky.

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Gianni Infantino har avhandlat den ena kontroversen efter den andra under och efter VM.

Under tisdagen avslöjade The Times att Fifa-presidenten planerar att starta ett bolag som ska kontrollera de kommersiella rättigheterna kring VM. 20 procent av det bolaget kommer att säljas till privata investerare samtidigt som natrionsförunden får sin andelar.

Planen är att Infantino ska bli hösta chef för bolaget efter att han lämnar rollen som Fifa-president. Det skulle innebära att schweizaren även då får behålla makten över världsfotbollen.

Det dröjde inte länge innan Uefa gick ut och sågade förslaget.

Fotbollens själ och styrning är inte tillgångar som ska köpas och säljas – särskilt inte utan någon som helst transparens kring vem som tjänar ekonomiskt på det, skrev den europeiska organisationen i ett uttalande.

Nu kommer nya uppgifter om att vissa Uefa-nationer valt att ta det ett steg ytterligare.

Enligt Sky är flera Europeiska förbund öppna för att bojkotta VM framöver. Det skulle även inkludera damernas turnering, vars nästa upplaga äger rum nästa sommar i Brasilien.

Uefa har varit i klinch med Fifa under en längre period. Organisationens president Aleksander Ceferin har vid flera tillfällen kritiserat Gianni Infantino och slovenen valde att inte heller närvara på VM-finalen mellan Spanien och Argentina.