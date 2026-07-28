Filippa Curmark klar för Hammarby

Hammarby värvar ett rutinerat namn.

Filippa Curmark har skrivit på för klubben.

– Jag ser verkligen fram emot att få träffa laget och få starta igång den här höstsäsongen, säger hon.

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Hammarby leder i dagsläget damallsvenskan med endast en pinne framför BK Häcken. Nu förstärker Bajen truppen inför den andra halvan av säsongen.

Filippa Curmark är kritat på ett avtal med klubben. 30-åringen kommer senast från en sejour i Fiorentina, där hon spelade med Bajen-profilen Pablo Piñones Arce som tränare.

– Det känns fantastiskt roligt att komma till Hammarby, jag är väldigt tacksam och glad. Jag ser verkligen fram emot att få träffa laget och få starta igång den här höstsäsongen, med Europakval och ett guldrace, säger Curmark till klubbens hemsida.

Hammarbys tekniska chef Adrian von Heijne:

– Filippa passar perfekt in i Hammarbys behov, här och nu, men även in i framtiden. På planen är hon en bollvinnare, en löpare och en resolut central mittfältare som dessutom är både trygg och progressiv med bollen. Hon är en ledartyp, som trivs med att vara central i ett lag.

Von Heijne vill även belysa sportchefen Arnor Smartsons bidrag till affären. Islänningen valde nyligen att ta paus från sin roll av personliga skäl

– Rekrytering av spelare är ett lagspel, och här vill jag lyfta att denna process har dragits igång tidigt av Arnór, och vi är nu väldigt glada över att Filippa är grönvit under tiden vi har framför oss, säger han.

Filippa Curmark har skrivit på ett avtal till 2028.