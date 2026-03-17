Djurgårdsfloppens drömbesked – succén fortsätter
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Zakaria Sawo misslyckades i Djurgården, men är glödhet på Cypern.
Nu ser AEL Limassol-anfallaren ut att belönas med en plats i Gambias landslag.
Redan under sin första tid i Djurgården togs Zakaria Sawo ut i Gambias landslag
Någon landskamp blev det däremot inte för skåningen som inte alls levde upp till de högt ställda förväntningarna i Dif som ersättare till Deniz Hümmet och efter bara en säsong i blårandigt lånades Sawo i vintras ut till AEL Limassol på ett halvårsavtal.
Inte helt okänsligt för Sawo som innan Djurgården spelade för AEL:s stadsrival Aris Limassol.
Tillbaka på Cypern har dock 26-åringen gjort stor succé och i februari röstades han fram som hela ligans bästa spelare.
Enligt cypriotiska Kerkida belönas nu Sawo med en plats i Gambias landslag. Sawo är född i Malmö och har en svensk mamma och en gambisk pappa.
Den här artikeln handlar om: