Djurgårdsfloppens drömbesked – succén fortsätter

Zakaria Sawo misslyckades i Djurgården, men är glödhet på Cypern.

Nu ser AEL Limassol-anfallaren ut att belönas med en plats i Gambias landslag.

Foto: Bildbyrån

Redan under sin första tid i Djurgården togs Zakaria Sawo ut i Gambias landslag

Någon landskamp blev det däremot inte för skåningen som inte alls levde upp till de högt ställda förväntningarna i Dif som ersättare till Deniz Hümmet och efter bara en säsong i blårandigt lånades Sawo i vintras ut till AEL Limassol på ett halvårsavtal.

Inte helt okänsligt för Sawo som innan Djurgården spelade för AEL:s stadsrival Aris Limassol.

Tillbaka på Cypern har dock 26-åringen gjort stor succé och i februari röstades han fram som hela ligans bästa spelare.

Enligt cypriotiska Kerkida belönas nu Sawo med en plats i Gambias landslag. Sawo är född i Malmö och har en svensk mamma och en gambisk pappa.