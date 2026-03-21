Dramatisk vändning när Svensson blev utbytt

Borussia Dortmund vände och vann.

Det bjöds på en dramatisk avslutning.

Foto: Bildbyrån

Daniel Svensson var tillbaka på planen under lördagen efter skadan han ådrog sig i förra helgens Bundesliga-omgång.

Den svenske landslagsspelaren fick 58 minuters speltid i mötet med Hamburger SV. När han byttes ut låg Borussia Dortmund under med 0–2 och mycket tydde på en förlust.

Men matchen tog en dramatisk vändning i slutskedet.

Från minut 73 och framåt stod Ramy Bensebaini för två mål från straffpunkten, och däremellan hittade Serhou Guirassy nätet. På drygt tio minuter gick Dortmund från underläge till ledning, och 3–2-resultatet var säkrat i den 84:e minuten.

Svensson ansluter till den svenska landslagstruppen på måndag inför playoffmötet med Ukrainas herrlandslag i fotboll på torsdag.