Dubbla svenskmål – när finska avgjorde svenskmötet

Svenskmöte i gårdagens Serie A-premiär mellan Genoa och Milan.

Då bjöd Alice Söndergaard och Evelyn Ijeh på varsitt mål.

Den sistnämnde gick sedan vinnande ur matchen – tack vare finsk hjälp.

Foto: Alamy

Damernas Serie A drog igång i Italien i helgen och direkt i premiären så bjöds vi på ett svenskmöte.

Alice Söndergaards Genoa tog emot Evelyn Ijehs AC Milan och de båda svenskorna bjöd också på varsitt mål.

Hemmalaget tog ledningen i slutet av den första halvleken genom Söndergaard, men i den 87:e minuten lyckades Milan kvittera genom Ijeh.

Ijeh och Milan skulle gå vinnande ur drabbningen, detta tack vare finsk hjälp. Emma Koivisto avgjorde nämligen matchen i den 97:e minuten.