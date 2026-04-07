Eintracht Frankfurt i sorg – åskådare död efter hjärtattack

En Eintracht Frankfurt-supporter har avlidit.

Detta efter en hjärtattack under söndagens match mot FC Köln.

– Eintracht-familjen är djupt bedrövad, skriver klubben på sin hemsida.

I samband med matchen mellan Eintracht Frankfurt och FC Köln på påskdagen behövde en 87-årig man akut föras till sjukhus efter ett hjärtstopp. Nu meddelar Eintracht Frankfurt att åskådaren avled senare samma dag.

Enligt klubbens kommuniké kunde mannen först återupplivas, men hans läge försämrades snabbt därefter. Mannen var en mångårig Frankfurtsupporter som både hade säsongskort och medlemskap i klubben.

”När en människa rycks bort mitt framför våra ögon ur vår gemenskap är det svårt att sätta ord på. Eintracht-familjen är djupt bedrövad. Våra tankar och vårt deltagande går till de anhöriga och vännerna. Vi vill också rikta vårt tack till räddningstjänsten, som först framgångsrikt men till slut förgäves kämpade för vår supporters liv, samt till alla fans och besökare för den respekt och omtanke de visade under insatsen”, skriver Eintracht Frankfurt på sin hemsida.

Så sent som i höstas skedde en liknade tragedi, då en RB Leipzig-supporter avled i samband med en cupmatch mot Energie Cottbus.