Elvis van der Laan om banderollen: ”Inte kul”

Elvis van der Laan skrev aldrig på ett A-lagskontrakt med AIK.

Fansen svarade med en banderoll riktad mot den unga mittbacken

– Ur en supporters öga ser man inte hela bilden, säger van der Laan till Expressen.

Elvis van der Laan spelade fem matcher för AIK under fjolårssäsongen. Det hade kunnat bli ännu fler om det inte vore för ett erbjudande från nederländska Groningen.

Den 22 juli blev affären officiell.

– Jag hade ingen tanke om att lämna. Men sen fick jag möjligheten i slutet av sommaren. Då kom första kontakten. Det har inte funnits i bakgrunden. Jag hade inte ens pratat med en annan klubb. De hade en bra plan för mig och presenterade den första direkt, första dagen, säger mittbacken till Expressen.

van der Laan skrev aldrig på ett A-lagskontrakt med AIK, trots att det länge ryktades vara på gång. När Groningen började visa intresse för den unga mittbacken reagerade de svartgula supportarna stark.

Under bortamatchen mot Mjällby, två dagar innan övergången presenterade, vecklades en banderoll ut på bortaläktaren.

”Högmodig snorvalp med hobbyagent till farsa. Ingen är större än klubben. Hoppas du bryter benet, Elvis!”, löd budskapet.

– Ur en supporters öga ser man inte hela bilden. Det viktigaste för mig var att relationen mellan mig och klubben inte vara några konstigheter. Till slut kom vi överens. Processen innan det blev klart tog det för lång tid, tycker jag personligen. Jag ska inte gå in på detaljer, men klubben vet vad de har gjort och jag vet vad jag har gjort. För mig räcker det. Men det är klart att det inte är kul att supportrarna får den bilden, säger 18-åringen.

Elvis van der Laan väntar fortfarande på sin debut för Groningens A-lag.